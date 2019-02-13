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Льготную ипотечную ставку в 6% для российских семей с детьми планируют продлить на весь период ипотечного кредита

УрБК, Москва, 13.02.2019. Правительство РФ готовит изменения в законодательство, которые позволят распространить льготную ипотечную ставку в 6% для семей с двумя и более детьми на весь период ипотечного кредита. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Максима Топилина.



«Новелла будет заключаться в том, что если сейчас льготная ипотека по ставке 6% предоставляется максимум на восемь лет при рождении вторых и третьих детей, то этот порог будет снят, то есть на весь срок ипотечного кредита будет льготироваться ипотечная ставка», — сказал министр.

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