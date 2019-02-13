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Госавтоинспекция обвинила коммунальные службы Екатеринбурга в плохой уборке дорог

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2019. С начала февраля 2019 года в Екатеринбурге было зарегистрировано 24 ДТП, в которых пострадали 27 человек. В 20 случаях были выявлены неудовлетворительные дорожные условия, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.



Речь идет о нарушениях правил зимнего содержания дорог, выраженных в наличии снежного наката на проезжей части, а также в сформированных снежных валах в местах, где это запрещено, и нерасчищенных пешеходных переходах и подходах к ним.



По результатам ежедневной надзорной деятельности сотрудниками Госавтоинспекции Екатеринбурга установлено, что не осуществляется проведение профилактических работ, необходимых для предупреждения возможности образования зимней скользкости на проезжей части. В связи с этим после снегопада повсеместно допущены образования снежного наката. Практически не применяются сыпучие материалы (песок, отсев) для посыпки в заездных карманах на остановках общественного транспорта, где образуется зимняя скользкость.



В отсутствие данных профилактических мер на остановках общественного транспорта в январе 2019 года в Екатеринбурге произошло два столкновения маршрутных транспортных средств. В них получили ранения в общей сложности 8 человек.



В период выпадения осадков по факту допущенных нарушений правил содержания дорог и улиц со стороны Госавтоинспекции в отношении юридических лиц дорожно-коммунальных служб составлено 17 административных протоколов по части 1 статьи 12.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Также выдано 140 предписаний на устранение выявленных недостатков, за их невыполнение в установленный срок возбуждено 11 административных производств.

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