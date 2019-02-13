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В IV квартале 2018 года уровень просроченной задолженности по кредитным картам в Свердловской области снизился на 2,8%

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2019. Свердловская область оказалась на 7 месте среди 30 регионов-лидеров по количеству просроченной задолженности. В IV квартале 2018 года уровень просроченной задолженности по кредитным картам в регионе снизился на 2,8%, составив 15,5% от общего числа «пластика». Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



В IV квартале 2018 года среди 30 регионов-лидеров самые низкие значения доли просроченной задолженности по кредитным картам по сравнению с аналогичным периодом 2017 года были зафиксированы в Москве (7,6%), Санкт-Петербурге (9,5%) и Ханты-Мансийском АО (11,5%). Наибольшие доли просрочки свыше 30 дней к общему объему кредитов по кредитным картам продемонстрировали Ставропольский (25,9%) и Алтайский (24,4%) края, а также Кемеровская область — 23%.



Самая существенная динамика сокращения доли просроченной задолженности по кредитным была отмечена в Республике Башкортостан (-17,7%), Кемеровской (-9,6%) и Саратовской (-6,5%) областях. Единственным регионом, где данный показатель увеличился, стала Республика Саха (Якутия): +0,3%.



По информации 4 тыс. 200 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в IV квартале 2018 года доля просроченной задолженности по кредитным картам свыше 30 дней к общему объему действующих кредитов данного типа составила 16,6%, сократившись на 3,2 процентного пункта по сравнению с IV кварталом 2017 года (19,8%).

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