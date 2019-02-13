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В Сухом Логу ликвидировали аварию на теплотрассе

13 февраль 2019 (13:40)

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2019. В Сухом Логу сегодня в 12.35 по местному времени ликвидировали аварию на теплотрассе, из-за которой более 20 жилых домов остались без тепла. Подача теплоснабжения потребителям восстановлена, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, что всего в зону коммунальной аварии, которая была зафиксирована в 01.15 по местному времени, попали 23 многоквартирных жилых дома, 2 детских сада, детская спортивная школа, 2 отделения (стационара) городской больницы, здание налоговой инспекции.

Всего в ликвидации последствий ЧП были задействованы 12 человек и четыре единицы спецтехники.

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