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Верховный суд предложил перепроверить продажу банка «Пойдем!»

УрБК, Москва, 13.02.2019. Верховный суд (ВС) РФ, оценивая легитимность торгов по продаже Совкомбанку 100% акций банка «Пойдем!», впервые в практике поднял вопрос о законности закрытых аукционов, проводимых Агентством по страхованию вкладов (АСВ). На новом рассмотрении дела ВС рекомендовал внимательнее проверить доводы о нарушениях агентства при организации торгов. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Верховный суд, обнародовав мотивировочную часть определения по делу об оспаривании торгов по продаже акций банка «Пойдем!», проведенных АСВ, направил дело на новое рассмотрение, в том числе для проверки того, не была ли сделка притворной.



100% акций банка «Пойдем!» владел Пробизнесбанк (лицензия отозвана в 2015 году). Торги АСВ проводило в закрытой форме, в ходе них цена «Пойдем!» снизилась почти вдвое. Победителем стал единственный участник торгов — Совкомбанк, который перепродал 75% акций группе топ-менеджеров банка «Российский капитал» (на тот момент на 100% принадлежал АСВ).



Передавая дело в первую инстанцию, ВС обратил внимание на три важных момента. Первый — закрытая форма торгов. АСВ и Совкомбанк объясняли это необходимостью получения согласия ЦБ на покупку от 10% акций банка. Однако ВС указал: закон предусматривает только закрытые торги по сделкам с «имуществом, ограниченным в обороте», к которому акции банка не относятся, а получение согласия от ЦБ в данном случае не аргумент. Второй момент — короткий срок подачи заявок, полтора дня. ВС отметил, что цель банкротных торгов — «получение наибольшей выручки для проведения расчетов с кредиторами», но неясно, отвечало ли этой цели время, предоставленное АСВ, и была ли возможность у потенциальных покупателей «успеть подготовить заявку со всеми документами в столь сокращенный временной промежуток».



Еще один важный момент — ВС услышал доводы истца о наличии «косвенной заинтересованности» с АСВ оператора электронной площадки, где проходили торги. ВС подчеркнул, что «вопреки возражениям агентства» в законе есть «запрет на оказание услуг при проведении торгов оператором, заинтересованным по отношению к арбитражному управляющему».



В Совкомбанке проблем в связи с указанным решением суда не видят. «Торги действительны и, по нашему мнению, останутся таковыми. Можно предположить, что судам предстоит исследовать вопросы, связанные с организацией торгов, но это не сфера ответственности победителя торгов». Также в банке считают «маловероятным» возвращение акций в конкурсную массу. Никакой угрозы для своей репутации там не видят: «Совкомбанк приобрел акции на аукционе, дав лучшую цену».



Юристы видят огромное значение спора для судебной практики. «Впервые на уровне ВС сформирован подход о недопустимости продажи акций банка на закрытых торгах», — подчеркивает советник Saveliev, Batanov & Partners Радик Лотфуллин. Старший юрист АБ АГП Дмитрий Якушев отмечает, что ВС «подробно и однозначно выразил согласие с доводами заявителя», поэтому «очень высока вероятность» отмены торгов на новом рассмотрении. Впрочем, он полагает, что повторных торгов может не быть, акции перепроданы третьим лицам, поэтому проще будет взыскать стоимость акций с Совкомбанка.



В АСВ «Коммерсанту» заявили, что не видят оснований для признания недействительными торгов, доводы сторон остались открытыми, суд же указал на необходимость их дополнительного исследования. В агентстве настаивают, что их торги «позволяют на конкурентной основе определить наилучшие условия реализации имущества», а «на протяжении первых и повторных торгов акциями банка «Пойдем!» не было ни одного другого лица, которое бы заявило о желании купить акции, кроме победителя».

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