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«Уральские авиалинии» открыли продажу билетов на рейс Жуковский — Ницца — Жуковский

13 февраль 2019 (12:59)

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов на прямой регулярный рейс Жуковский — Ницца — Жуковский. Полеты в начнутся 1 мая 2019 года, сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейс U6797/6798 будет выполняться два раза в неделю: по средам и субботам. Вылет из Жуковского в 08.35, обратный рейс вылетает из Ниццы в 17.25. Стоимость — от 4 тыс. 549 руб. в одну сторону — рекордно низкая за прямой перелет по этому маршруту.

«Популярность Ниццы среди россиян остается неизменной с середины XIX века. Ее средиземноморский климат прекрасен в любое время года: май встретит вас лазурной свежестью моря и пронзительной голубизной кристально чистого неба. А летом гостей Ниццы — самого русского города Франции — ждут пляжи, променады, замечательные цветочный и антикварный рынки. Можно пройти по английской набережной и Кур Салея, окунуться в уютный желто-оранжевый водоворот узких улиц старого города», — рассказали в пресс-службе.

Осмотр достопримечательностей Ниццы можно совместить с визитом в соседние Канны и Монако. Нужно отметить, что в конце мая столица Монте-Карло принимает легендарный этап «Формулы-1».

Билеты можно купить на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 262 или в авиакассах. К оплате доступны бонусы программы «Крылья».

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