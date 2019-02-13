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Сотрудники ФСБ и ФНС проверяют компании агрохолдингов по поводу возможной неуплаты налогов

УрБК, Москва, 13.02.2019. Сотрудники управления «К» ФСБ России и ее региональных подразделений, а также ФНС проводят обследование и выемку документов на предприятиях крупных агрохолдингов РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



По словам собеседника издания, действия силовиков связаны с возможным уклонением от уплаты налогов, незаконным возмещением (неуплатой) сумм НДС, а также несоблюдением хозяйствующими субъектами договоренностей, достигнутых при подписании Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.



Работа проводится в 13 регионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой областях и в Мордовии.



Как сообщалось ранее, Хартия в сфере оборота сельскохозяйственной продукции была подписана крупными экспортерами и производителями зерна в прошлом году. Она нацелена на то, чтобы все участники оборота сельхозпродукции добросовестно несли налоговое бремя, все торговые операции осуществлялись прозрачными методами и исключали многоступенчатый процесс перепродажи сельхозпродукции, а также чтоб сформировалось нетерпимое отношение к компаниям, уклоняющимся от уплаты налогов.



Необходимость подписания хартии возникла в связи с тем, что часть сельхозпроизводителей выплачивает так называемый единый сельхозналог, который не предусматривает выплату НДС. Остальные платят НДС по ставке 10%. Поскольку при экспортных операциях НДС возвращается, его неплательщики прибегают к различным схемам получения этих средств, привлекая зачастую многочисленных посредников. Ежегодные потери бюджета от этого оцениваются в 65 млрд руб. в год, подсчитали в Национальной ассоциации экспортеров сельхозпродукции (НАЭСП).

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