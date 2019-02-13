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В Магнитогорске благотворительный фонд «Металлург» утвердил программу и бюджет на 2019 год

УрБК, Магнитогорск, 13.02.2019. В благотворительном фонде «Металлург» (крупнейший благотворитель — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») прошло заседание высшего органа управления — Совета благотворительного фонда. На заседании утверждены благотворительная программа и бюджет на 2019 год, сообщает пресс-служба ММК.



В прошлом году исполнилось 30 лет со дня создания фонда. И все эти годы крупнейшим благотворителем фонда является Магнитогорский металлургический комбинат. Приоритетными направлениями работы фонда неизменно остаются социальная поддержка пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, и др.



В 2019 году сохранены в полном объеме все благотворительные программы, реализуемые фондом, — «Забота», «Луч надежды», «XXI век — детям Южного Урала», «Одаренные дети Магнитки», «Охрана материнства и детства», «Дружная семья» и другие программы. Объем их финансирования составит почти 856 млн руб.



Утвержден и план основных мероприятий на 2019 год. Во дворце им. С. Орджоникидзе пройдет несколько крупных праздничных мероприятий — ко Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню инвалида и Новому году с участием 5 400 ветеранов. В арене «Металлург» состоится праздник, посвященный 90-летнему юбилею города Магнитогорска и Дню металлургов.



Традиционно благотворительный фонд «Металлург» проведет четыре отчетных собрания по итогам деятельности за 2018 год перед жителями города, Агаповского и Кизильского районов.



К праздничным датам для жителей города с участием депутатов городского собрания от ПАО «ММК» в микрорайонах города, на базе ТОСов и школ будут проведены концерты и вечера отдыха.

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