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Сбербанк потерял 16 млн рублей из-за «подрывов» банкоматов

УрБК, Москва, 13.02.2019. Более 16 млн руб. было похищено из банкоматов Сбербанка путем подрывов в 2018 году, что почти в 4 раза меньше, чем в 2017 году, сообщил РИА «Новости» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.



Банкоматы примерно четыре года назад стали одним из главных объектов нападений, поэтому Сбербанк разработал специальную программу противодействия таким преступлениям.



«Примерно 16 миллионов рублей было украдено по всей стране из банкоматов Сбербанка путем подрывов. По нашим подсчетам, это примерно в 3,5-4 раза меньше, чем в 2017 году», — сказал Кузнецов.



По его словам, в 2017 году Сбербанк зафиксировал 109 попыток подрывов банкоматов, а в 2018 году чуть более 60. Из 10 банкоматов, подорванных в России, на Сбербанк приходится только два.



«Причем лишь в 12 случаях в 2018 году были похищены деньги. Благодаря комплексу мер, мы видим преступников, предполагаем, в каких точках они появляются, мгновенно реагируем на попытку подорвать банкомат либо покушаться на него другими способами», — отметил топ-менеджер банка.

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