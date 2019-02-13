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Следственный комитет начал проверку по факту смерти двух рабочих на ЧМК

13 февраль 2019 (10:51)

УрБК, Челябинск, 13.02.2019. Следственное управление СК России по Челябинской области начало проверку по факту смерти двух рабочих в цехе непрерывного розлива металла Челябинского металлургического комбината (ЧМК, входит в группу «Мечел»).

По предварительной информации, смертельные травмы получены рабочими в результате возникшего пожара. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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