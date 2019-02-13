Новости дня
Следственный комитет начал проверку по факту смерти двух рабочих на ЧМК
13 февраль 2019 (10:51)
УрБК, Челябинск, 13.02.2019. Следственное управление СК России по Челябинской области начало проверку по факту смерти двух рабочих в цехе непрерывного розлива металла Челябинского металлургического комбината (ЧМК, входит в группу «Мечел»).
По предварительной информации, смертельные травмы получены рабочими в результате возникшего пожара. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По предварительной информации, смертельные травмы получены рабочими в результате возникшего пожара. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Два человека погибли в результате пожара на Челябинском металлургическом комбинате
- Следственный комитет начал проверку по факту смерти Олега Попова
- В Екатеринбурге по факту смерти девушки от отравления виски начато расследование
- В Челябинской области на территории карьера ООО «Южуралзолото» погиб рабочий
- В Челябинской области проводится проверка по факту смерти на производстве рабочих ООО «Кунашак-Водоканал»