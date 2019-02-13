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Холдинг «Аэропорты регионов» собирается полностью выкупить акции аэропорта Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2019. Миноритарные акционеры аэропорта Кольцово получили добровольное предложение о приобретении его эмиссионных ценных бумаг от холдинга «Аэропорты регионов» (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга). Соответствующий существенный факт размещен в системе раскрытия информации.



В предложении речь идет о приобретении 11,97% аэропорта, принадлежащих миноритариям, на что «Аэропортам регионов» придется потратить около 1,7 млрд руб.: холдинг должен выкупить около 49,9 тыс. акций по предложенной цене около 35 тыс. руб. за обыкновенную или привилегированную акцию. Предложение поступило акционерам 11 февраля, срок принятия предложения — 70 дней.



Помимо екатеринбургского Кольцово в холдинг «Аэропорты регионов» входят аэропорты Нижнего Новгорода, Самары, Ростова-на-Дону, Петропавловска-Камчатского, а с сентября 2018 года и аэропорт Нового Уренгоя.

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