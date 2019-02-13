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В Екатеринбурге восстановлены теплоснабжение и подача горячей воды в дома на улице Красноармейской

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2019. Ремонтные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании восстановили теплоснабжение и подачу горячей воды по обычной схеме, закончив ремонт трубопровода на ул. Красноармейской. Об этом сообщает пресс-служба АО «ЕТК».



Напомним, из-за аварии на трубопроводе вчера порядка 70 жилых домов получали горячую воду и отопление со сниженной температурой. Как пояснили в ЕТК, температура воды составляла около +50 С.



12 специалистов с помощью шести единиц специализированной техники заменили 10 м. изношенного участка трубы. Восстановление герметизации трубопровода закончили в 23.00, после чего теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей было полностью восстановлено.

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