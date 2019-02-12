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Вступил в силу приговор бизнесмену Араму Едигаряну, заказавшему убийство конкурента в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2019. Приговор бизнесмену Араму Едигаряну, заказавшему убийство конкурента по бизнесу в Екатеринбурге, вступил в законную силу. Суд назначил ему 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Напомним, в декабре 2003 года в Екатеринбурге из автомата Калашникова был расстрелян бизнесмен Ашот Григорян. Убийство было совершено по найму. Исполнитель получил от заказчика вознаграждение 1,5 тыс. долл. США. За это преступление был осужден экс-милиционер Арсен Байрамбеков. Установить заказчика убийства по горячим следам следствию не удалось. В 2016 году Байрамбеков, привлеченный к ответственности за другие преступления, заключил со следствием сделку о сотрудничестве и указал на Арама Едигаряна как на организатора убийства Григоряна. По факту было возбуждено уголовное дело.



По версии следствия, в 2003 году в Екатеринбурге Едигарян из-за возникших неприязненных отношений решил лишить жизни Григоряна, конкурента по предпринимательской деятельности, связанной с осуществлением пассажирских перевозок в Екатеринбурге.



В 2018 году уголовное дело было рассмотрено Свердловским областным судом с участием присяжных заседателей. В течение месяца присяжные заседатели разбирались в уголовном деле и вынесли вердикт о виновности Едигаряна в организации заказного убийства, а Алиева — в подстрекательстве и пособничестве в убийстве по найму, а также незаконном обороте оружия. Присяжные признали, что подсудимые не заслуживают снисхождения при назначении наказания.



Приговором суда с учетом вердикта присяжных Едигарян был признан виновным по части 3 статьи 33, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ, Р. Алиев — по части 4 статьи 33, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ. Суд освободил Алиева от наказания за незаконный оборот оружия в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности за это преступление.



Едигарян приговорен к 14 годам лишения свободы, Алиев — к 13 годам, но с учетом присоединения наказания по предыдущему приговору Алиеву назначено 14 лет лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в колонии строгого режима.



Защита осужденных обжаловала приговор в вышестоящей инстанции. Верховный Суд Российской Федерации признал приговор законным и обоснованным, а апелляционные жалобы защитников оставил без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

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