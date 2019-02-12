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Главу Белоярского городского округа оштрафовали на 12 тыс. рублей за нарушение сроков предоставления муниципальных услуг
12 февраль 2019 (17:48)
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2019. Прокуратура выявила многочисленные нарушения администрацией Белоярского городского округа сроков предоставления муниципальных услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
«В октябре 2018 года в администрацию Белоярского городского округа обратились ООО «Жилые кварталы» с заявлением о выдаче разрешения на использование земельного участка для прокладки инженерных сетей, АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» — с заявлениями о выдаче разрешений на использование земель для строительства газовода, ОАО «МРСК Урала» — с заявлениями о выдаче разрешений на использование земель для строительства линий электропередачи и индивидуальный предприниматель — с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Муниципальные услуги в установленные сроки заявителям оказаны не были.
По результатам проверки прокуратура в отношении главы администрации Белоярского городского округа по каждому из вышеуказанных фактов нарушений возбудила административные дела за нарушение должностным лицом органа местного самоуправления, осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия, порядка предоставления государственной услуги.
Глава администрации Белоярского городского округа привлечен к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 12 тыс. руб.
«В октябре 2018 года в администрацию Белоярского городского округа обратились ООО «Жилые кварталы» с заявлением о выдаче разрешения на использование земельного участка для прокладки инженерных сетей, АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» — с заявлениями о выдаче разрешений на использование земель для строительства газовода, ОАО «МРСК Урала» — с заявлениями о выдаче разрешений на использование земель для строительства линий электропередачи и индивидуальный предприниматель — с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Муниципальные услуги в установленные сроки заявителям оказаны не были.
По результатам проверки прокуратура в отношении главы администрации Белоярского городского округа по каждому из вышеуказанных фактов нарушений возбудила административные дела за нарушение должностным лицом органа местного самоуправления, осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия, порядка предоставления государственной услуги.
Глава администрации Белоярского городского округа привлечен к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 12 тыс. руб.
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