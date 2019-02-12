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Главу Белоярского городского округа оштрафовали на 12 тыс. рублей за нарушение сроков предоставления муниципальных услуг

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2019. Прокуратура выявила многочисленные нарушения администрацией Белоярского городского округа сроков предоставления муниципальных услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.



«В октябре 2018 года в администрацию Белоярского городского округа обратились ООО «Жилые кварталы» с заявлением о выдаче разрешения на использование земельного участка для прокладки инженерных сетей, АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» — с заявлениями о выдаче разрешений на использование земель для строительства газовода, ОАО «МРСК Урала» — с заявлениями о выдаче разрешений на использование земель для строительства линий электропередачи и индивидуальный предприниматель — с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Муниципальные услуги в установленные сроки заявителям оказаны не были.



По результатам проверки прокуратура в отношении главы администрации Белоярского городского округа по каждому из вышеуказанных фактов нарушений возбудила административные дела за нарушение должностным лицом органа местного самоуправления, осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия, порядка предоставления государственной услуги.



Глава администрации Белоярского городского округа привлечен к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 12 тыс. руб.

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