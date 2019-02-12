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Минфин не планирует продлевать амнистию капитала в России в действующем виде

12 февраль 2019 (17:11)

УрБК, Москва, 12.02.2019. Минфин РФ не будет продлевать амнистию капитала, которая завершается 1 марта 2019 года. Однако предусмотрены гарантии тем инвесторам, которые будут переводить свои активы в специальные административные районы.

По сообщению агентства «Прайм» со ссылкой на замминистра финансов РФ Илью Трунина, инвесторам нужно будет сначала перевести активы в РФ, а потом уже их задекларировать.

Создание таких условий для резидентов специальных административных районов потребует внесения изменений в законодательство. Минфин приступил к разработке поправок.

Напомним, в начале февраля 2019 года президент России Владимир Путин предложил продлить амнистию капитала. Ранее объявленная амнистия действует до 1 марта 2019 года.

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