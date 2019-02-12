ОСАГО: доступность под вопросом

Первый месяц работы страховой отрасли после введения изменений, касающихся ОСАГО, показал разнонаправленную динамику в части изменения тарифов. Хотя есть сегменты, в которых стоимость полиса снизилась, для большинства физических лиц она либо осталась прежней, либо выросла. Причем по мере реализации реформы страхования автогражданской ответственности она продолжает увеличиваться, по крайней мере, для неопытных молодых водителей. Эксперты отмечают, что в результате на дорогах Свердловской области растет число автомобилистов, вовсе не имеющих полиса.Напомним, с 9 января 2018 года Банк России расширил тарифный коридор ОСАГО на 20% вверх и вниз от базовой цены, установленной регулятором, то есть с 3 432-4 118 руб. до 2 746-4 942 руб. Конечная стоимость полиса вычисляется исходя из выбранного тарифа с применением коэффициентов. Расчет наиболее значимого из них — коэффициента «бонус-малус» (КБМ) — также претерпел изменения: число ступеней дифференциации увеличилось с четырех до 58. Кроме того, изменился принцип установки коэффициента «возраст-стаж».«Все эти меры направлены на то, чтобы максимально учесть индивидуальные особенности каждого водителя и создать преференции для тех, кто водит безаварийно. Были опасения, что при введении этих норм может повыситься стоимость полиса. Но первая статистика, которую мы получили в конце января 2019 года, говорит о снижении средней стоимости полиса на 1,5% в целом по России. В Свердловской области она уменьшилась еще больше — на 3,2%. Это показывает, что страховые организации стремятся максимально учесть особенности каждого человека, и в итоге это идет на пользу самим водителям», — рассказал на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник Уральского главного управления Центрального банка РФ Рустэм Марданов.По его словам, это только первый этап реформы: он продолжается второй год и уже дал положительный результат для рынка ОСАГО. Так, сократилось число жалоб автовладельцев на нарушения со стороны страховых компаний, а рентабельность этого вида услуг выросла.Исполняющий обязанности председателя Союза страховщиков Свердловской области «Белый соболь» Иван Косьмин также отметил, что за 2018 год рынок практически очистился от недобросовестных посредников. По его словам, теперь каждый клиент может получить услугу быстро и качественно.Между тем представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Максим Едрышов считает статистику ЦБ не совсем корректной, если говорить о физических лицах. По его словам, большинству граждан первый этап реформы ОСАГО принес лишь дополнительные финансовые расходы.«Действительно, некоторые люди будут платить меньше. Но большинство, по нашим подсчетам, заплатят гораздо больше. Уменьшение средней стоимости полиса объясняется тем, что снизились тарифы для юридических лиц. При этом после изменения тарифного коридора в Свердловской области практически нет компаний, которые бы снизили цены для физлиц. И уже сейчас, после месяца работы по новым правилам, видна тенденция нестрахования людей. На наших дорогах становится все больше водителей без полисов», — полагает Максим Едрышов.Руководитель представительства Российского союза автостраховщиков (РСА) в УрФО Вячеслав Тарасов, в свою очередь, отмечает, что здесь дело не в недоступности полисов ОСАГО, а в нежелании водителей их покупать. То есть страховщики за эту динамику ответственности не несут.«Вопрос доступности в достаточной мере сейчас решен. Если человек хочет заключить договор страхования, он может спокойно зайти в интернет и оформить электронный полис. Все, кто ездит без страховки, делают это умышленно: страховые компании не осуществляли никаких действий по недопущению этих людей к получению полиса», — считает Вячеслав Тарасов.Между тем автовладельцы отмечают, что повышение цен хоть и не является прямым действием по снижению доступности ОСАГО, в текущих экономических условиях зачастую приводит к тому, что люди просто не могут позволить себе купить полис. Особенно это касается молодых водителей, для которых стоимость страховки возросла значительно и будет еще увеличиваться.Таким образом, на смену отказам в оформлении полисов ОСАГО для ненадежных с точки зрения страховых компаний водителей приходит новый барьер — финансовый. В результате число автомобилистов без полисов на дорогах растет, а добросовестные водители, оплатившие страховку, лишаются гарантии возмещения ущерба в случае ДТП. Эксперты полагают, что эта проблема по мере продвижения реформы будет только нарастать.