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В Ирбитском районе председатель многоквартирного дома присвоила 280 тыс. руб. собственников жилья
12 февраль 2019 (16:51)
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2019. Мировой судья судебного участка № 4 Ирбитского района вынес приговор по уголовному делу в отношении председателя многоквартирного дома, которая присвоила деньги собственников жилья на сумму свыше 280 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
С 2014 года подсудимая была избрана председателем многоквартирного дома, расположенного в деревне Чусовляны Ирбитского района.
В январе 2017 года она заключила с ООО «Т2-Мобайл» на срок 11 месяцев для установления вышки сотовой связи. Согласно условиям заключенного договора, председатель многоквартирного дома получала от компании платежи. Поступившие средства предназначались для нужд и ремонта данного многоквартирного дома.
Однако женщина в период с марта по декабрь 2017 года перевела на свою банковскую карту денежные средства в размере более 280 тыс. руб. с банковского счета, где хранились указанные средства. Материальный ущерб собственникам жилых помещений в сумме составил более 280 тыс. руб.
Вину в совершении указанного преступления обвиняемая признала полностью и частично возместила причиненный ущерб.
Суд назначил ей наказание в виде 220 часов обязательных работ.
Приговор в законную силу не вступил.
С 2014 года подсудимая была избрана председателем многоквартирного дома, расположенного в деревне Чусовляны Ирбитского района.
В январе 2017 года она заключила с ООО «Т2-Мобайл» на срок 11 месяцев для установления вышки сотовой связи. Согласно условиям заключенного договора, председатель многоквартирного дома получала от компании платежи. Поступившие средства предназначались для нужд и ремонта данного многоквартирного дома.
Однако женщина в период с марта по декабрь 2017 года перевела на свою банковскую карту денежные средства в размере более 280 тыс. руб. с банковского счета, где хранились указанные средства. Материальный ущерб собственникам жилых помещений в сумме составил более 280 тыс. руб.
Вину в совершении указанного преступления обвиняемая признала полностью и частично возместила причиненный ущерб.
Суд назначил ей наказание в виде 220 часов обязательных работ.
Приговор в законную силу не вступил.
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