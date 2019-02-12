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В Ирбитском районе председатель многоквартирного дома присвоила 280 тыс. руб. собственников жилья

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2019. Мировой судья судебного участка № 4 Ирбитского района вынес приговор по уголовному делу в отношении председателя многоквартирного дома, которая присвоила деньги собственников жилья на сумму свыше 280 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



С 2014 года подсудимая была избрана председателем многоквартирного дома, расположенного в деревне Чусовляны Ирбитского района.



В январе 2017 года она заключила с ООО «Т2-Мобайл» на срок 11 месяцев для установления вышки сотовой связи. Согласно условиям заключенного договора, председатель многоквартирного дома получала от компании платежи. Поступившие средства предназначались для нужд и ремонта данного многоквартирного дома.



Однако женщина в период с марта по декабрь 2017 года перевела на свою банковскую карту денежные средства в размере более 280 тыс. руб. с банковского счета, где хранились указанные средства. Материальный ущерб собственникам жилых помещений в сумме составил более 280 тыс. руб.



Вину в совершении указанного преступления обвиняемая признала полностью и частично возместила причиненный ущерб.



Суд назначил ей наказание в виде 220 часов обязательных работ.



Приговор в законную силу не вступил.

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