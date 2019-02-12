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Компания «Уралпромтранс» задолжала своим сотрудникам зарплату на сумму 2 млн рублей
12 февраль 2019 (16:12)
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2019. В Свердловской области после вмешательства прокуратуры полностью погашена задолженность по выплате заработной платы перед работниками предприятия-банкрота ООО «Уралпромтранс» на сумму свыше 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Руководитель организации в течение 2016-2017 годов неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение трудового законодательства, невыплату заработной платы.
В целях устранения нарушений трудовых прав работников прокуратура вносила представления с требованиями об устранении выявленных нарушений в адрес руководителя ООО «Уралпромтранс».
В декабре 2017 года Арбитражный суд Свердловской области признал предприятие банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства.
После вмешательства прокуратуры оставшаяся часть задолженности по выплате зарплаты в размере более 2 млн руб. погашена в полном объеме.
Руководитель организации в течение 2016-2017 годов неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение трудового законодательства, невыплату заработной платы.
В целях устранения нарушений трудовых прав работников прокуратура вносила представления с требованиями об устранении выявленных нарушений в адрес руководителя ООО «Уралпромтранс».
В декабре 2017 года Арбитражный суд Свердловской области признал предприятие банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства.
После вмешательства прокуратуры оставшаяся часть задолженности по выплате зарплаты в размере более 2 млн руб. погашена в полном объеме.
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