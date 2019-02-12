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Курс евро на Московской бирже опустился ниже 74 рублей

УрБК, Москва, 12.02.2019. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 74 руб. впервые с 24 октября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.



По данным на 12.48 мск, евро снизился до 73,9925 руб., что на 22,25 коп. ниже уровня закрытия понедельника и на 33 коп. ниже курса, установленного Банком России на сегодня. Доллар США при этом составил 65,65 руб., снизившись на 20 коп. к закрытию и почти не изменившись к официальному курсу.

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