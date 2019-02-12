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Интернет-провайдер «Инсис» уходит из Каменска-Уральского

УрБК, Каменск-Уральский, 12.02.2019. Компания «Инсис» завершает свою деятельность на территории города Каменска-Уральского в сфере предоставления услуг доступа в интернет, передачи данных, голосовой связи и цифрового телевидения. Об этом сообщает пресс-служба провайдера.



Обслуживание клиентов «Инсиса» в Каменске-Уральском продолжит ООО «Комтехцентр» (бренды «Планета», «MiraLogic»). Переход для пользователей произойдет в период с 12 февраля 2019 до 31 марта 2019 года.

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