Новости дня

Минэкономразвития ожидает замедления роста ВВП

УрБК, Москва, 12.02.2019. Минэкономразвития прогнозирует в 2019 году замедление экономического роста России до 1,3%. Такие данные представлены в обзоре Минэкономразвития «Картина экономики».



По мнению экспертов министерства, ускорение темпов экономического роста в 2018 году до 2,3% во многом обусловлено разовыми факторами и не является устойчивым.



«Ключевыми драйверами экономического роста в 2018 году стали промышленность и строительство (0,6 п.п. и 0,3 п.п. соответственно). Позитивный вклад в динамику ВВП также внесли торговля (0,3 п.п.) и транспортная отрасль (0,2 п.п.). При этом вклад сельского хозяйства был слабоотрицательным на фоне ухудшения урожая ряда ключевых культур и замедления роста выпуска животноводства. Около 0,8 п.п. роста ВВП было обеспечено сектором услуг», — говорится в документе.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: