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Полиция Екатеринбурга разыскивает подозреваемого в серии хищений дорогостоящих иномарок на сумму порядка 8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2019. Следственное подразделение УМВД России по Екатеринбургу расследует уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого за имущественные преступления жителя города, подозреваемого в совершении кражи, совершенной в особо крупном размере.



«Мужчина в период с сентября 2016 года по август 2017 года, используя специальное оборудование, совершил хищение четырех автомобилей на территории Екатеринбурга. На его счету кража Toyota Land Cruiser 200, Lexus LX 570, Lexus NX 200 и Infinity FX30D. Три автомобиля, за исключением Infinity, злоумышленник успел сбыть. Последний удалось вернуть законному владельцу. При этом общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил порядка 8 млн руб. Владельцы незаконно проданных машин заявили гражданские иски», — сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.



В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.



Приметы разыскиваемого: худощавое телосложение, рост 170-180 см, на вид около 30 лет, волосы короткие темные, глаза карие. По некоторым данным, мужчина может скрываться в Москве либо на территории Екатеринбурга, либо Свердловской области.



Всем, кто располагает какой-либо значимой информацией о местонахождении злоумышленника, просим обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343)263-17-03 (следствие), (343)294-14-94 (дежурная часть) либо 02. Конфиденциальность гарантируется.

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