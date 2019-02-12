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Счетная палата запустила интернет-платформу по мониторингу национальных целей

УрБК, Москва, 12.02.2019. Счетная палата запустила информационную панель по мониторингу национальных целей, сообщает пресс-служба ведомства.



Новый сервис позволит отслеживать выполнение национальных целей, которые поставил перед правительством президент РФ в майском указе 2018 года.



Панель предоставляет информацию по каждой из национальных целей. Все они размещены на главной странице. Там же доступны ключевые показатели, их текущие и целевые значения, а также комментарии к ним.



Информационная панель содержит данные об ответственных за каждую национальную цель вице-премьерах, а также о национальных проектах и государственных программах, которые влияют на достижение поставленных целей. Данная панель позволит прослеживать динамику по показателям национальных проектов и диагностировать возможные отклонения.



В дальнейшем Счетная палата намерена дополнить информационную панель данными по всем государственным программам и федеральным проектам.



Информационная панель — это только одно из мероприятий, предусмотренных Счетной палатой для достижения мониторинга национальных целей.



Напомним, что на 12 национальных проектов с 2019 по 2024 год будет потрачено 25,7 трлн руб.

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