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Экологические проблемы севера Урала, связанные с деятельностью УГМК, изучат специалисты МГУ
12 февраль 2019 (13:29)
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2019. Ученые, специалисты по экологии леса, почв и вод на факультете почвоведения Московского государственного университета обсудили проблемы последствий разработки карьеров на севере Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба заповедника «Денежкин камень».
Напомним, что эксперты связывают факты загрязнения с деятельностью ОАО «Святогор» (входит в УГМК). Речь идет о карьерах Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньёр, в которых берут свое начало реки, протекающие через заповедник «Денежкин камень».
Встреча стала результатом договоренности, достигнутой на совещании по этой проблеме в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. В совещании принимали участие: директор по горному производству УГМК Григорий Рудой, директор заповедника «Денежкин Камень» Анна Квашнина, представители ОАО «Святогор», МГУ, Минприроды РФ, ФГБУН «Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН».
«Сильно увеличился водоприток и очистные сооружения, изначально рассчитанные на поступление подотвальных вод в объеме 140 куб. м. в час, не справляются с реально поступающими 400 куб. м. А мы ожидаем еще больше — 600 кубов», — цитирует пресс-служба выступление Г. Рудого.
Как пояснил декан факультета почвоведения Сергей Шоба, МГУ имеет 25-летний опыт по решению подобных экологических проблем.
«Мы готовы проанализировать имеющиеся у УГМК материалы и подготовить заказчику и общественности предложения по рекультивации территории», — сказал он.
По словам директора ФГБУН «Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН» Натальи Лукиной, необходимо начать с экспресс-оценки состояния природных систем, пострадавших в результате разработки месторождения.
По итогам совещания принято решение, что до конца недели УГМК получит от участников мероприятия программы работ и проекты. Бюджет на решение экологических проблем компанией уже выделен. Работу планируется начать уже с апреля этого года.
«Мы очень надеемся, что работы будут действительно комплексные, с учетом всех компонентов — вод, почв, леса. Надеемся, что исследователи будут максимально объективны, и не будут зависеть от УГМК в оценке состояния экосистем. Надеюсь, что результаты работ будут доступны для осмысления и обсуждения», — отметила А. Квашнина.
Напомним, что эксперты связывают факты загрязнения с деятельностью ОАО «Святогор» (входит в УГМК). Речь идет о карьерах Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньёр, в которых берут свое начало реки, протекающие через заповедник «Денежкин камень».
Встреча стала результатом договоренности, достигнутой на совещании по этой проблеме в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. В совещании принимали участие: директор по горному производству УГМК Григорий Рудой, директор заповедника «Денежкин Камень» Анна Квашнина, представители ОАО «Святогор», МГУ, Минприроды РФ, ФГБУН «Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН».
«Сильно увеличился водоприток и очистные сооружения, изначально рассчитанные на поступление подотвальных вод в объеме 140 куб. м. в час, не справляются с реально поступающими 400 куб. м. А мы ожидаем еще больше — 600 кубов», — цитирует пресс-служба выступление Г. Рудого.
Как пояснил декан факультета почвоведения Сергей Шоба, МГУ имеет 25-летний опыт по решению подобных экологических проблем.
«Мы готовы проанализировать имеющиеся у УГМК материалы и подготовить заказчику и общественности предложения по рекультивации территории», — сказал он.
По словам директора ФГБУН «Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН» Натальи Лукиной, необходимо начать с экспресс-оценки состояния природных систем, пострадавших в результате разработки месторождения.
По итогам совещания принято решение, что до конца недели УГМК получит от участников мероприятия программы работ и проекты. Бюджет на решение экологических проблем компанией уже выделен. Работу планируется начать уже с апреля этого года.
«Мы очень надеемся, что работы будут действительно комплексные, с учетом всех компонентов — вод, почв, леса. Надеемся, что исследователи будут максимально объективны, и не будут зависеть от УГМК в оценке состояния экосистем. Надеюсь, что результаты работ будут доступны для осмысления и обсуждения», — отметила А. Квашнина.
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