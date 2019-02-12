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Жители Свердловской области взяли в 2018 году ипотеку на 98 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2019. За 2018 год банки предоставили жителям Урала более 275 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму свыше 496 млрд руб. По сравнению с 2017 годом количество заключенных договоров увеличилось на 34%, объем — на 46%. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского ГУ Банка России.



Больше всего ипотечных кредитов за 2018 год было выдано в Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) на сумму 142,2 млрд руб. Жители Свердловской области и Республики Башкортостан взяли ИЖК на суммы 98 млрд и 92,3 млрд руб. соответственно. Чуть меньше было выдано ипотечных кредитов в Челябинской области (59,6 млрд руб.), Пермском крае (52,2 млрд руб.), Оренбургской (38,6 млрд руб.) и Курганской областях (13 млрд руб.).



Ипотечный портфель банков на Урале на 1 января 2019 года превысил 1,1 трлн руб., его прирост за год составил 19,8%. Улучшилось качество обслуживания ипотечных жилищных кредитов: доля просроченной задолженности снизилась по состоянию на 1 января 2019 года до 0,96% против 1,13% годом ранее (в целом по России произошло снижение с 1,33% до 1,14%). В общем объеме кредитования жителей Урала доля ипотеки составила около 26%.



В сентябре 2018 года на Урале была отмечена самая выгодная за последние 3 года средневзвешенная ставка по ИЖК — 9,4%. Самая большая средняя сумма ипотеки в 2018 году была в декабре — 1,9 млн руб.



«Для ипотечного кредитования 2018 год был годом повышенного спроса. Под влиянием снижения ключевой ставки, улучшения ценовых условий и повышения предложения на рынке недвижимости уральцы не только заключили больше договоров ипотечного кредитования, но и смогли себе позволить займы на большие суммы. Так, в 2018 году средняя сумма ИЖК по сравнению с 2017 годом увеличилась почти на 150 тыс. руб. и составила 1,8 млн руб.», — отметила заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Елена Федина.



В потребительском кредитовании в регионах Урала в 2018 году также был отмечен рост. Объем выдачи увеличился на 33,7% и достиг 1,4 трлн руб. При этом портфель банков, состоящий из потребительских кредитов физическим лицам, вырос на 20,6% и составил 1,3 трлн руб.



В сферу деятельности Уральского ГУ Банка России входят Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская, Оренбургская области, Пермский край и Республика Башкортостан.

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