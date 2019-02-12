Новости дня
Жители Свердловской области взяли в 2018 году ипотеку на 98 млрд рублей
12 февраль 2019 (12:52)
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2019. За 2018 год банки предоставили жителям Урала более 275 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму свыше 496 млрд руб. По сравнению с 2017 годом количество заключенных договоров увеличилось на 34%, объем — на 46%. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского ГУ Банка России.
Больше всего ипотечных кредитов за 2018 год было выдано в Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) на сумму 142,2 млрд руб. Жители Свердловской области и Республики Башкортостан взяли ИЖК на суммы 98 млрд и 92,3 млрд руб. соответственно. Чуть меньше было выдано ипотечных кредитов в Челябинской области (59,6 млрд руб.), Пермском крае (52,2 млрд руб.), Оренбургской (38,6 млрд руб.) и Курганской областях (13 млрд руб.).
Ипотечный портфель банков на Урале на 1 января 2019 года превысил 1,1 трлн руб., его прирост за год составил 19,8%. Улучшилось качество обслуживания ипотечных жилищных кредитов: доля просроченной задолженности снизилась по состоянию на 1 января 2019 года до 0,96% против 1,13% годом ранее (в целом по России произошло снижение с 1,33% до 1,14%). В общем объеме кредитования жителей Урала доля ипотеки составила около 26%.
В сентябре 2018 года на Урале была отмечена самая выгодная за последние 3 года средневзвешенная ставка по ИЖК — 9,4%. Самая большая средняя сумма ипотеки в 2018 году была в декабре — 1,9 млн руб.
«Для ипотечного кредитования 2018 год был годом повышенного спроса. Под влиянием снижения ключевой ставки, улучшения ценовых условий и повышения предложения на рынке недвижимости уральцы не только заключили больше договоров ипотечного кредитования, но и смогли себе позволить займы на большие суммы. Так, в 2018 году средняя сумма ИЖК по сравнению с 2017 годом увеличилась почти на 150 тыс. руб. и составила 1,8 млн руб.», — отметила заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Елена Федина.
В потребительском кредитовании в регионах Урала в 2018 году также был отмечен рост. Объем выдачи увеличился на 33,7% и достиг 1,4 трлн руб. При этом портфель банков, состоящий из потребительских кредитов физическим лицам, вырос на 20,6% и составил 1,3 трлн руб.
В сферу деятельности Уральского ГУ Банка России входят Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская, Оренбургская области, Пермский край и Республика Башкортостан.
Больше всего ипотечных кредитов за 2018 год было выдано в Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) на сумму 142,2 млрд руб. Жители Свердловской области и Республики Башкортостан взяли ИЖК на суммы 98 млрд и 92,3 млрд руб. соответственно. Чуть меньше было выдано ипотечных кредитов в Челябинской области (59,6 млрд руб.), Пермском крае (52,2 млрд руб.), Оренбургской (38,6 млрд руб.) и Курганской областях (13 млрд руб.).
Ипотечный портфель банков на Урале на 1 января 2019 года превысил 1,1 трлн руб., его прирост за год составил 19,8%. Улучшилось качество обслуживания ипотечных жилищных кредитов: доля просроченной задолженности снизилась по состоянию на 1 января 2019 года до 0,96% против 1,13% годом ранее (в целом по России произошло снижение с 1,33% до 1,14%). В общем объеме кредитования жителей Урала доля ипотеки составила около 26%.
В сентябре 2018 года на Урале была отмечена самая выгодная за последние 3 года средневзвешенная ставка по ИЖК — 9,4%. Самая большая средняя сумма ипотеки в 2018 году была в декабре — 1,9 млн руб.
«Для ипотечного кредитования 2018 год был годом повышенного спроса. Под влиянием снижения ключевой ставки, улучшения ценовых условий и повышения предложения на рынке недвижимости уральцы не только заключили больше договоров ипотечного кредитования, но и смогли себе позволить займы на большие суммы. Так, в 2018 году средняя сумма ИЖК по сравнению с 2017 годом увеличилась почти на 150 тыс. руб. и составила 1,8 млн руб.», — отметила заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Елена Федина.
В потребительском кредитовании в регионах Урала в 2018 году также был отмечен рост. Объем выдачи увеличился на 33,7% и достиг 1,4 трлн руб. При этом портфель банков, состоящий из потребительских кредитов физическим лицам, вырос на 20,6% и составил 1,3 трлн руб.
В сферу деятельности Уральского ГУ Банка России входят Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская, Оренбургская области, Пермский край и Республика Башкортостан.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Жители Уральского региона взяли в банках около 400 млрд рублей на улучшение жилищных условий
- Жители Уральского региона взяли в банках около 400 млрд рублей на улучшение жилищных условий
- Объемы ипотечного жилищного кредитования в России в октябре выросли на 18%
- В сентябре 2018 года россияне взяли в банках кредитов на 722,41 млрд рублей
- За первую половину 2018 года жители Урала взяли у банков в кредит на 42% больше, чем годом ранее