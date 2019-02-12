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В центре Екатеринбурга из-за аварии около 70 жилых домов получают горячую воду и тепло со сниженной температурой
12 февраль 2019 (12:14)
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2019. На ул. Красноармейской в Екатеринбурге из-за аварии на трубопроводе порядка 70 жилых домов получают горячую воду и отопление со сниженной температурой.
Как пояснили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК), работы ведутся без отключения потребителей. На период ремонта отопление и горячее водоснабжение будут подаваться со сниженными параметрами: температура воды составит около плюс 50 С.
На месте работают 12 специалистов, задействованы шесть единиц специализированной техники. Восстановление герметизации трубопровода и параметров теплоснабжения планируется завершить до 23.00.
«Все необходимые мероприятия по подготовке к зиме специалисты ЕТК выполнили. Этот участок сети гидравлические и температурные испытания выдержал», — отмечают энергетики.
Как пояснили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК), работы ведутся без отключения потребителей. На период ремонта отопление и горячее водоснабжение будут подаваться со сниженными параметрами: температура воды составит около плюс 50 С.
На месте работают 12 специалистов, задействованы шесть единиц специализированной техники. Восстановление герметизации трубопровода и параметров теплоснабжения планируется завершить до 23.00.
«Все необходимые мероприятия по подготовке к зиме специалисты ЕТК выполнили. Этот участок сети гидравлические и температурные испытания выдержал», — отмечают энергетики.
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