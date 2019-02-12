Кризис

В Уралтрансбанке обнаружили признаки вывода активов на 1,4 млрд рублей

Временная администрация по управлению ПАО «Уральский Транспортный банк» (Уралтрансбанк), назначенная приказом Банка России, обнаружила признаки вывода активов на 1,4 млрд руб. Информация об этом размещена на сайте регулятора.



«В ходе обследования финансового состояния установила, что бывшим руководством и собственниками осуществлены операции, обладающие признаками вывода активов путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, на общую сумму 1,4 млрд руб.», — говорится в сообщении.



По оценке временной администрации, стоимость активов Уралтрансбанка не превышает 6,8 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами в размере 8 млрд руб.



Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Уралтрансбанка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру, Следственный департамент МВД РФ и Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.



Стоит отметить, что ранее, по данным временной администрации, отрицательная разница между активами и обязательствами Уралтрансбанка составляла на 20 декабря 2018 года 909 млн руб., а на дату отзыва лицензии она была 560 млн руб. То есть с момента прекращения деятельности «дыра» в капитале Уралтрансбанка выросла в три раза.



Напомним, что 20 декабря 2018 года Арбитражный суд Свердловской области признал Уралтрансбанк банкротом и открыл в отношении него процедуру конкурсного производства. Финансово-кредитная организация 18 месяцев подряд входила в список нарушителей нормативов ЦБ РФ. 19 ноября 2018 года регулятор подал заявление о банкротстве Уралтрансбанка.



Основным бенефициаром Уралтрансбанка является бизнесмен Валерий Заводов. Напрямую ему принадлежат 37,78% акций. Однако через своих родственников, а также различные ООО он распоряжается существенно более высокой долей в уставном капитале банка.

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