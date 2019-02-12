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В Госдуму внесен законопроект об освобождении регоператоров по работе с ТКО от налога на прибыль и НДС

УрБК, Москва, 12.02.2019. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменениях в Налоговом кодексе, подразумевающий установление нулевой ставки налога на прибыль для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Законопроект размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.



«В целях стимулирования развития деятельности по предотвращению вредного воздействия отходов производства и потребления и вовлечению их в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья законопроектом предусматривается наделение субъектов Российской Федерации правом установления налоговой ставки 0% по налогу на прибыль организаций для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами», — указано в пояснительной записке к законопроекту.



Кроме того, нововведение предусматривает освобождение регоператоров от НДС.



Напомним, что в реализации нового порядка работы с ТКО регоператоры могут столкнуться с нехваткой средств в связи плохой собираемостью платежей граждан. Дополнительно под вопрос поставлен размер тарифов — ФАС проводит проверку корректности расчетов. Учитывая, что регоператоры работают за счет собственных средств, перебои с финансированием могут поставить под вопрос реализацию национального проекта по экологии, частью которого является новый порядок работы с ТКО. Поэтому в российском правительстве решили поддержать регоператоров налоговыми льготами, которые должен установить для них соответствующий субъект РФ.

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