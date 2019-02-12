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УрФУ получит почти 430 млн руб. на повышение конкурентоспособности

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий в 2019 году между ведущими вузами РФ для повышения их конкурентоспособности. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.



«Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2019 году из федерального бюджета на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование», — говорится в сообщении.



Согласно распоряжению, правительство выделит 9,9 млрд руб. 21 российскому университету. Все вузы разделены на три группы. Первые получат по 860 млн, вузы из второй группы — по 430 млн, а 3 группа — по 122,9 млн.



УрФУ достанется 430 млн руб. Вместе с ним в одной категории оказались Казанский федеральный университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, РУДН, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Тюменский государственный университет.



122,9 млн получат Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Дальневосточный федеральный университет, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, ЛЭТИ, Сибирский федеральный университет и Южно-Уральский государственный университет.



Среди вузов первой группы оказались МИФИ, ВШЭ, МИСиС и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет.

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