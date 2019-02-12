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Эффективность облачных колл-центров

12 февраль 2019 (09:27)

Качество работы с клиентами имеет первостепенное значение в современных условиях ведения бизнеса. В деловой среде можно наблюдать миграцию от массового общения до персональной связи с потребителями. Организовать устойчивый контакт позволяют услуги колл-центра Москва в качестве облачного решения.

Насколько оправданы вложения

Спрогнозировать выгоду вложений можно по тем же показателям, которыми определяется эффективность других вложений. Это окупаемость, рентабельность, доход и другие параметры. Вложение средств требует организовать расчетно кассовое обслуживание юридических лиц, проанализировать текущие расходы и будущие прибыли. Когда колл-центр создан для дополнения основных функций компании (торговой или сервисной организации, банка и другой), то должен соблюдаться баланс между числом операторов и количеством звонков клиентов. Так можно достичь разумного компромисса между обращениями и численностью сотрудников. Добиться этой «золотой середины» можно организацией всевозможных систем самообслуживания.

От чего зависит окупаемость

Теоретически, всегда имеется возможность оценить сумму требуемых вложений и эксплуатационных затрат. К сожалению, на практике подобные выкладки не всегда соответствуют действительности и часто слишком оптимистичны. По объему прогнозированного количества звонков можно оценить их стоимость, добавку к цене продаж и, в конечном итоге, окупаемость колл-центра.

Опыт показывает, что отдельные call-центры выгодны только достаточно крупным фирмам. Предприятиям сегмента СМБ лучше рассмотреть возможность аутсорсинга услуг, но в этом случае нужно учитывать направление деятельности. Посторонние операторы не всегда эффективно помогают повысить продажи.

Преимущества для бизнеса

Привлечение услуг операторов колл-центров к повышению уровня обслуживания клиентов дает бизнесменам ряд преимуществ:

— Использование облачных сервисов практически не требует инвестиций в создание колл-центра.

— Повышение уровня обслуживания потребителей.

— Снижение количества пропущенных звонков от клиентов.

— Эффективная обработка вызовов.

— Высокая дополнительная прибыль облачных сервисов.

— Экономия коммуникационных расходов путем использования IP-телефонии и выгодных тарифных пакетов.

— Выявление неквалифицированных операторов путем записи обращений и снимков экрана.

Изображение предоставлено агентством «ДримТрейд»
Изображение предоставлено агентством «ДримТрейд»

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