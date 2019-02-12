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Чистый отток капитала из РФ в январе составил 10,4 млрд долл. США

УрБК, Москва, 12.02.2019. Чистый отток капитала из РФ в январе 2019 года составил 10,4 млрд долл. США. Об этом свидетельствуют предварительные данные Банка России.



В январе 2018 года регулятор оценивал чистый отток капитала в 7,1 млрд долл. США.



Как отмечается, сложившийся уровень профицита текущего счета платежного баланса обусловил некоторое замедление чистого кредитования остального мира частным сектором в начале года по сравнению с ситуацией последнего квартала 2018 года.



«Сальдо финансовых операций частного сектора в январе 2019 года, согласно оценке Банка России, составило 10,4 млрд долл. США», — говорится в сообщении.



По оценке регулятора, чистый отток капитала из РФ в 2018 году достиг 67,5 млрд долл. США, в IV квартале — 36,5 млрд долл. США.

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