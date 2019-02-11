Портфель изобретений новоуральских атомщиков растет

Уральский электрохимический комбинат (АО «УЭХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Новоуральске) получил патент на уникальный способ приготовления газовых смесей, аттестованных по содержанию фтороводорода. Необходимость изобретения была обусловлена спецификой разделительного производства комбината. С его помощью на предприятии обеспечивается не только высокое качество продукции, но и промышленная безопасность.Запатентованный способ позволяет калибровать спектрометры, оценивающие уровень содержания летучих примесей, в том числе фтороводорода, в технологических потоках гексафторида урана (ГФУ) разделительного процесса АО «УЭХК». Авторами изобретения являются специалисты центральной заводской лаборатории предприятия: начальник подразделения Станислав Иванов, руководитель лаборатории контроля разделительного производства урана Наталья Кузьмина и инженер-химик Евгений Колчин.«Техническая необходимость данного изобретения вызвана отсутствием в мировой практике способа приготовления газовых смесей, аттестованных по содержанию фтороводорода, приемлемого для специфики разделительного производства АО «УЭХК».Существовавшие ранее способы-прототипы приготовления аттестованных газовых смесей неприменимы для АО «УЭХК», — рассказали в пресс-службе комбината.Получению патента предшествовала двухлетняя работа по изучению поведения примесей, подготовке набора статистических данных и подбору оптимальных условий. По оценке руководителя проекта Станислава Иванова, запатентованный способ приготовления газовых смесей позволяет контролировать уровень содержания фтороводорода в технологических потоках ГФУ разделительного процесса АО «УЭХК». Он обеспечивает ресурсную надежность и результативность работы газоразделительного оборудования и конденсационно-испарительных установок, безопасность производства, высокое качество продукции.Отметим, что научные достижения новоуральской промышленной площадки не ограничиваются изобретениями УЭХК. Так, за последнее время портфель интеллектуальной собственности ООО НПО «Центротех» (предприятие ТК Росатома «ТВЭЛ») вырос до 32 объектов. В их числе — 24 патента РФ на изобретения, 4 патента РФ на полезные модели и 4 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ.«После вхождения в состав НПО «Центротех» ряда предприятий с передачей их базовых компетенций для соблюдения норм законодательства в сфере интеллектуальной собственности у них были выкуплены права на необходимые патенты РФ. Непосредственно НПО «Центротех» были направлены на получение патентов РФ 7 заявок по результатам интеллектуальной деятельности (РИД), полученным в процессе различного вида разработок. По трем из них уже выданы патенты», — поясняют в пресс-службе.Объекты интеллектуальной собственности «Центротеха» используются в различных областях техники: газоцентрифужное производство, системы очистки буровых растворов, фильтры различной модификации, гипертеплопроводящие трубы для радиоэлектронной аппаратуры, производство электродов и компрессоров. Балансовая стоимость интеллектуального портфеля предприятия составляет более 750 тыс. руб.Инициаторы и авторы разработок — математики, конструкторы, технологи, расчетчики, лаборанты предприятия, которые за результаты интеллектуальной деятельности получают заслуженное признание и материальное вознаграждение при получении патента РФ и использовании его в производстве.«Вопрос эффективного управления интеллектуальной собственностью — важная составляющая для НПО «Центротех». Мы системно ведем работу по охране РИД ряда наименований выпускаемой и разрабатываемой продукции, которые целесообразно зарегистрировать и получить патенты. Считаю это одной из приоритетных задач в части роста объема создаваемых РИД и развития изобретательской деятельности», — комментирует генеральный директор предприятия Илья Кавелашвили.В 2019 году работы по регистрации исключительных прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности, разработанные сотрудниками ООО «НПО «Центротех», продолжатся. В настоящий момент 3 заявки на получение патентов РФ проходят экспертизу. Все поданные заявки и уже полученные патенты, как и программы для ЭВМ — используются, либо будут использоваться в изготавливаемой и перспективной продукции НПО «Центротех».