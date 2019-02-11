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В Екатеринбурге в минувшие выходные привили от кори 350 мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2019. В Екатеринбурге в рамках массовой иммунизации населения от кори проводились противоэпидемические мероприятия в поликлиниках и на городском рынке «Таганский ряд». Об этом сообщили на официальном портале города.



Всего за минувшие выходные екатеринбургские медики привили от кори порядка 1 тыс. человек. В многоквартирных домах, расположенных в очагах заболевания, и в прививочных кабинетах городских поликлиник врачами было привито 536 граждан.



Кроме того, за субботу и воскресенье, 9 и 10 февраля провели вакцинацию для 350 мигрантов, работающих на рынке «Таганский ряд». В числе привитых оказались жители Китая, Вьетнама, Таджикистана и Киргизии.



В рамках массовой иммунизации граждан против кори медики проводят вакцинацию населения не только в рабочие дни, но и по субботам. 16 и 23 февраля 2019 года прививочные кабинеты взрослых и детских поликлиник города Екатеринбурга будут также открыты. Все желающие, в том числе иностранные граждане, смогут привиться от кори в поликлиниках по месту прикрепления бесплатно. При себе гражданам необходимо иметь паспорт, полис ОМС, при наличии — прививочный сертификат.



Напомним, по состоянию на 6 февраля 2019 года в Екатеринбурге зарегистрировано 23 случая заболевания корью. Только за первую неделю февраля заболели 8 жителей города. Для сравнения стоит отметить, что за весь 2018 год в столице Урала корью заболели лишь 5 горожан.

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