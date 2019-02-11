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В Екатеринбурге Департамент образования восстановил очередность подачи заявлений на зачисление в школы
11 февраль 2019 (17:29)
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2019. Департамент образования администрации города Екатеринбурга восстановил очередность подачи заявлений гражданами по времени формирования заявления в электронном виде. Зачисление в учреждение будет произведено в соответствии с заявлениями, поступившими в ведомственную систему, по количеству мест, открытых в школе. Об этом сообщили на официальном портале Екатеринбурга.
«Департамент образования досконально изучил каждый факт обращения гражданами в подразделение администрации города. Обязательства в отношении граждан, чьи заявления уже зарегистрированы в рамках количества открытых мест в учреждении, будут соблюдены», — говорится в сообщении.
Если заявление подтверждено оригиналами документов, ребенок будет зачислен в образовательную организацию в установленные сроки. Если заявление не подтверждено оригиналами документов, то родителям необходимо обратиться в отделения МФЦ, ЦМУ или в школу по графику их работы в период с 11 по 15 февраля 2019 года.
Уведомления о восстановлении очереди будут направлены 12 февраля в личный кабинет заявителя и на электронную почту.
Напомним, что 1 февраля, когда стартовала электронная запись в школу через портал Госуслуг и личный кабинет гражданина на сайте администрации города, многие родители не могли подать заявления, так как оба портала были перегружены.
«Департамент образования досконально изучил каждый факт обращения гражданами в подразделение администрации города. Обязательства в отношении граждан, чьи заявления уже зарегистрированы в рамках количества открытых мест в учреждении, будут соблюдены», — говорится в сообщении.
Если заявление подтверждено оригиналами документов, ребенок будет зачислен в образовательную организацию в установленные сроки. Если заявление не подтверждено оригиналами документов, то родителям необходимо обратиться в отделения МФЦ, ЦМУ или в школу по графику их работы в период с 11 по 15 февраля 2019 года.
Уведомления о восстановлении очереди будут направлены 12 февраля в личный кабинет заявителя и на электронную почту.
Напомним, что 1 февраля, когда стартовала электронная запись в школу через портал Госуслуг и личный кабинет гражданина на сайте администрации города, многие родители не могли подать заявления, так как оба портала были перегружены.
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