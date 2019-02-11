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В Екатеринбурге вынесен приговор председателю ПЖСК «Бухта Квинс» за неисполнение решения суда

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2019. Мировой судья судебного участка № 4 Ленинского района Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении Зили Булатовой. Она признана виновной в совершении преступления по статье 315 УК РФ «Неисполнение решения суда или иного судебного акта». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В суде установлено, что в 2008 году в пос. Изоплит Кировского района Екатеринбурга ООО Группа Компаний «Домбери» начато строительство комплекса малоэтажных жилых домов. Застройщиком объекта с 2008 года являлось ООО «Элит-Строй», а в дальнейшем ООО «Дигитал-Ай».



Финансирование строительства осуществлялось из средств созданного потребительского жилищно-строительного кооператива (ПЖСК) «Бухта Квинс».



В апреле 2014 года Булатова была избрана председателем ПЖСК «Бухта Квинс».



В силу положений статьи 119 Жилищного кодекса РФ председатель правления должен действовать в интересах кооператива добросовестно и разумно.



Так, исполняя вступившие 12 ноября 2013 года, 13 ноября 2014 года, 7 июня 2016 года в законную силу судебные решения, в Ленинском районном отделе службы судебных приставов Екатеринбурга были возбуждены исполнительные производства о взыскании с ПСЖК «Бухта Квинс» в пользу трех бывших пайщиков, вышедших из состава членов кооператива, денежных средств — ранее уплаченных паевых взносов на общую сумму свыше 6 млн руб., а также в пользу коммерческого предприятия суммы неосновательного обогащения в размере более 154 тыс. руб.



В период с июля 2014 года по январь 2018 года подсудимая совершила действия, направленные на воспрепятствование принудительному исполнению решения суда. С указанной целью она инициировала и провела внеочередное общее собрание членов ПСЖК «Бухта Квинс», на котором разъяснила пайщикам, что денежные средства, поступающие на счета кооператива, будут принудительно списаны судебным приставом — исполнителем и предложила изменить порядок уплаты пайщиками вступительных и членских взносов, направляя указанные денежные средства на ее личный расчетный счет, либо путем передачи наличных денежных средств.



В результате ее действий денежные средства на расчетные счета ПЖСК «Бухта Квинс» не поступали.



В период с августа 2014 года по октябрь 2017 года Булатова принимала от членов ПЖСК «Бухта Квинс» наличные денежные средства, а также выдала приходные кассовые ордера. Кроме того, в период с июля 2014 года по октябрь 2017 года приняла от членов ПЖСК «Бухта Квинс» безналичные денежные средства, поступающие на ее личный расчетный счет.



При этом обвиняемая распоряжалась денежными средствами, принадлежащими ПЖСК «Бухта Квинс», по своему усмотрению, направляя их на цели, не связанные с исполнением вступивших в законную силу решений суда.



Мировой судья судебного участка № 4 Ленинского района г. Екатеринбурга назначил наказание Зиле Булатовой в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.



Приговор не вступил в законную силу.

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