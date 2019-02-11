Кризис

В Свердловской области за 2018 год бензин АИ-92 подорожал на 11,2%

В Свердловской области за 2018 год бензин марки АИ-92 подорожал на 11,2%. Средняя цена топлива этой марки в регионе составляет 41,18 руб. за литр. Об этом сообщает РИА Новости по данным исследования РИА Рейтинг.



Экспертами агентства был составлен рейтинг регионов по доступности бензина для населения. Он основан на объеме бензина, который могут приобрести граждане на свои среднемесячные зарплаты.



По этому показателю Свердловская область находится на 29 месте в стране. Ее жители могут купить 784 литра бензина марки АИ-92 на среднюю в регионе заработную плату.



В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 896 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.



«В ближайшем будущем эксперты РИА Рейтинг не ожидают существенных изменений в расстановке позиций рейтинга доступности бензина для населения в регионах. Но в целом его доступность может увеличиться при сохранении наблюдаемого роста заработных плат и стабилизации цен на топливо, достигнутого административными мерами», — указано в исследовании.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: