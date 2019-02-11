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Подведены итоги тендера на строительство дождевой канализации в Академическом районе Екатеринбурга
11 февраль 2019 (15:47)
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2019. АО «РСГ-Академическое» информирует об итогах тендера на право заключения договора на строительство сетей дождевой канализации квартала № 26 Академического района Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.
На заседании конкурсно-котировочная комиссия приняла следующее решение: первое место: ООО «СтройМонтаж» — победитель тендера. Второе место: ООО «Стандарт строй».
Предмет тендера: выполнение полного комплекса работ по строительству сетей дождевой канализации квартала № 26 (блоки 26.1, 26.5, 26.7, 26.9) в планировочном районе «Академический» г. Екатеринбурга. Сроки выполнения работ: с даты подписания договора по июль 2019 года. Начальная цена: 20 млн 775 тыс. 358 руб., в том числе НДС 20%.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
На заседании конкурсно-котировочная комиссия приняла следующее решение: первое место: ООО «СтройМонтаж» — победитель тендера. Второе место: ООО «Стандарт строй».
Предмет тендера: выполнение полного комплекса работ по строительству сетей дождевой канализации квартала № 26 (блоки 26.1, 26.5, 26.7, 26.9) в планировочном районе «Академический» г. Екатеринбурга. Сроки выполнения работ: с даты подписания договора по июль 2019 года. Начальная цена: 20 млн 775 тыс. 358 руб., в том числе НДС 20%.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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