Подведены итоги тендера на строительство дождевой канализации в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2019. АО «РСГ-Академическое» информирует об итогах тендера на право заключения договора на строительство сетей дождевой канализации квартала № 26 Академического района Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.На заседании конкурсно-котировочная комиссия приняла следующее решение: первое место: ООО «СтройМонтаж» — победитель тендера. Второе место: ООО «Стандарт строй».Предмет тендера: выполнение полного комплекса работ по строительству сетей дождевой канализации квартала № 26 (блоки 26.1, 26.5, 26.7, 26.9) в планировочном районе «Академический» г. Екатеринбурга. Сроки выполнения работ: с даты подписания договора по июль 2019 года. Начальная цена: 20 млн 775 тыс. 358 руб., в том числе НДС 20%.