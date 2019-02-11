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«Уральские авиалинии» подвели итоги работы первого месяца 2019 года
11 февраль 2019 (15:02)
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2019. По итогам первого месяца 2019 года «Уральские авиалинии» перевезли 604 тыс. 072 пассажира (+7% к показателям 2018 года). Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) перевезено 317 тыс. 249 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 121 тыс. 112 человек, по СНГ — 165 тыс. 711 человек.
Всего за январь выполнено 4 423 рейса (+ 4% к 2018 году), среди них ВВЛ — 2 301 рейс, МВЛ — 860 рейсов, СНГ — 1 262 рейса.
Пассажирооборот вырос на 9 % и составил 1 млрд 485 млн 160 тыс. пасс. км.
В январе самыми популярными российскими направлениями стали Москва — Калининград, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Омск, Москва — Сочи и Москва — Симферополь. Среди международных: Москва — Барселона, Москва — Ларнака, Москва — Тель-Авив, Екатеринбург — Пекин и Екатеринбург — Прага. Кроме того, авиакомпания анонсировала открытие совершенно новых рейсов в летнем сезоне: Москва (Домодедово) — Мумбаи по вторникам, средам, четвергам и субботам, Жуковский — Париж по вторникам четвергам и воскресеньям.
На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) перевезено 317 тыс. 249 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 121 тыс. 112 человек, по СНГ — 165 тыс. 711 человек.
Всего за январь выполнено 4 423 рейса (+ 4% к 2018 году), среди них ВВЛ — 2 301 рейс, МВЛ — 860 рейсов, СНГ — 1 262 рейса.
Пассажирооборот вырос на 9 % и составил 1 млрд 485 млн 160 тыс. пасс. км.
В январе самыми популярными российскими направлениями стали Москва — Калининград, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Омск, Москва — Сочи и Москва — Симферополь. Среди международных: Москва — Барселона, Москва — Ларнака, Москва — Тель-Авив, Екатеринбург — Пекин и Екатеринбург — Прага. Кроме того, авиакомпания анонсировала открытие совершенно новых рейсов в летнем сезоне: Москва (Домодедово) — Мумбаи по вторникам, средам, четвергам и субботам, Жуковский — Париж по вторникам четвергам и воскресеньям.
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