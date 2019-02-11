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В Свердловской области средний удой на одну фуражную корову составил рекордные 20 кг

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2019. В Свердловской области в животноводческой отрасли агропромышленного комплекса поставлен рекорд. Средний удой на одну фуражную корову составил 20 кг 50 г. Об этом на пресс-конференции заявил министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярёв.



По его словам, такие результаты в молочном животноводстве имеют лишь 12 регионов России.



«Увеличить производство молока позволяют качественные корма, применение современных технологий в животноводстве, улучшение генетических качеств уральских животных», — рассказал министр.



Всего в 2018 году в хозяйствах области было надоено 736 тыс. т молока, что на 18,8% больше показателя 2017 года. Надой от одной коровы вырос за 2018 год на 323 кг.



По его словам, Свердловская область также в российских лидерах по производству готовой молочной продукции.



«Свердловская область занимает 6 место в России по выпуску цельномолочной продукции и потреблению цельномолочного молока и кисломолочных продуктов. Также мы занимаем 4 место по производству творога. Наши молочные заводы сегодня укомплектованы самым современным оборудованием. Самое главное, наш регион славится содержанием в общем объеме молока высшего сорта», — заявил председатель Союза производителей молока Игорь Пехотин.



На сегодняшний день Свердловская область занимает 1 место в УрФО и 8 в России по валовому производству молока, 1 место в УрФО и 6 в России — по надою молока в расчете на одну корову, 2 место в УрФО и 5 место в РФ — по производству яиц, 2 место в УрФО и 16 в стране — по производству мяса птицы, 2 место в УрФО и 17 в РФ по производству мяса свиней. Индекс производства продукции сельского хозяйства в Свердловской области в 2018 году составил 105,2%.



По словам Дмитрия Дегтярева, в 2019 году финансовая поддержка сферы АПК из областного бюджета составит 3,5 млрд руб., из федерального — более 1 млрд руб.

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