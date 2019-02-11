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В Свердловской области во II полугодии 2018 года было выдано на 14,2% больше автокредитов, чем в 2017 году
11 февраль 2019 (13:37)
УрБК, Москва, 11.02.2019. В Свердловской области во II полугодии 2018 года было выдано 15 тыс. 673 автокредита, это на 14,2% больше, чем в соответствующий период 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба НБКИ с использованием данных агентства «Автостат».
По данным агентства, среди 20 регионов России с наибольшими объемами автокредитования только в 10 отмечена положительная динамика выдач. По мнению экспертов, во II полугодии 2018 года, впервые за несколько лет, рост выдачи автокредитов фактически прекратился. Во многом это было связано с сокращением объемов господдержки льготного кредитования.
В целом по России в этот период в кредит было продано 420 тыс. автомобилей, что на 0,1% меньше, чем было выдано за аналогичный период 2017 года (420,5 тыс. ед.). При этом в 1 полугодии 2018 года картина была совершенно иной — рост выдачи автокредитов в этом периоде по сравнению с 1 полугодием 2017 года составлял 26,5%.
«Несмотря на то, что в 2018 году автокредитование выросло и, по сути, вернулось на «докризисные» уровни 2014 года, вторая половина ушедшего года свидетельствует о наметившейся стагнации данного сегмента розничного кредитования. В первую очередь это связано с окончанием ряда госпрограмм льготного автокредитования, которое оказывало высокий уровень поддержки автомобильной отрасли, стимулируя рост продаж. В результате впервые за несколько лет доля «кредитных» автомашин в структуре продаж «упала» во 2 полугодии прошлого года ниже 50%. I квартал 2019 года покажет, насколько стойкой окажется тенденция по сокращению темпов автокредитования», — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
По данным агентства, среди 20 регионов России с наибольшими объемами автокредитования только в 10 отмечена положительная динамика выдач. По мнению экспертов, во II полугодии 2018 года, впервые за несколько лет, рост выдачи автокредитов фактически прекратился. Во многом это было связано с сокращением объемов господдержки льготного кредитования.
В целом по России в этот период в кредит было продано 420 тыс. автомобилей, что на 0,1% меньше, чем было выдано за аналогичный период 2017 года (420,5 тыс. ед.). При этом в 1 полугодии 2018 года картина была совершенно иной — рост выдачи автокредитов в этом периоде по сравнению с 1 полугодием 2017 года составлял 26,5%.
«Несмотря на то, что в 2018 году автокредитование выросло и, по сути, вернулось на «докризисные» уровни 2014 года, вторая половина ушедшего года свидетельствует о наметившейся стагнации данного сегмента розничного кредитования. В первую очередь это связано с окончанием ряда госпрограмм льготного автокредитования, которое оказывало высокий уровень поддержки автомобильной отрасли, стимулируя рост продаж. В результате впервые за несколько лет доля «кредитных» автомашин в структуре продаж «упала» во 2 полугодии прошлого года ниже 50%. I квартал 2019 года покажет, насколько стойкой окажется тенденция по сокращению темпов автокредитования», — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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