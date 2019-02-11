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Долг домохозяйств в России за 2018 год увеличился на 22%

УрБК, Москва, 11.02.2019. Показатель долга домашних хозяйств по банковским кредитам за 2018 год увеличился на 22% и к началу 2019 года составил 16 трлн 065 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте Банка России.



На 1 января 2018 года этот показатель составлял 13 трлн 168 млрд руб.

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