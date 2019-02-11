Новости дня
Долг домохозяйств в России за 2018 год увеличился на 22%
11 февраль 2019 (12:34)
УрБК, Москва, 11.02.2019. Показатель долга домашних хозяйств по банковским кредитам за 2018 год увеличился на 22% и к началу 2019 года составил 16 трлн 065 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте Банка России.
На 1 января 2018 года этот показатель составлял 13 трлн 168 млрд руб.
На 1 января 2018 года этот показатель составлял 13 трлн 168 млрд руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Госдума приняла в третьем чтении бюджеты ПФР и ФОМС
- В июне долг домашних хозяйств России превысил 14,1 млн рублей
- В 2018 году дефицит федерального бюджета России планируется в объеме 1,27 трлн рублей
- В 2018 году дефицит федерального бюджета России планируется в объеме 1,27 трлн рублей
- Госдума приняла в третьем чтении бюджет РФ на 2017-2019 годы