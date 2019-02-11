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«Уральские авиалинии» объявляют о скидках до 40% на более чем 200 направлений лета

11 февраль 2019 (12:02)

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит распродажу билетов на более чем 200 направлений для летнего отпуска. Акция продлится с 11 по 24 февраля 2019 года. Максимальный период вылетов в рамках распродажи — с 1 апреля по 31 октября.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, скидка составит до 40% от тарифа. Купить билеты можно в фирменных авиакассах, на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262. Дополнительной скидкой станут бонусы программы «Крылья», которые можно суммировать со скидками распродажи. Количество мест ограничено.

С широкой маршрутной сетью авиакомпании «Уральские авиалинии» можно спланировать отдых на морском курорте российского юга или освоить эко-маршруты на Алтае или Байкале. С визой еще легче расширить географию отпуска и отправиться покорять европейские столицы или лазурные берега, совершить поездку в экзотический Китай или аутентичную Грузию.

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