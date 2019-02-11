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Налоговые органы Свердловской области за 2018 год пополнили бюджет РФ на 7,5 млрд рублей
11 февраль 2019 (10:35)
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2019. За 2018 год по результатам контрольной работы налоговыми органами Свердловской области дополнительно начислено платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации на сумму 7,5 млрд руб. По результатам налоговых проверок дополнительно начислено платежей 4,5 млрд руб., сообщает пресс-служба ФНС России.
По результатам проведенных 2,2 млн камеральных налоговых проверок деклараций налогоплательщиков дополнительно начислено платежей в сумме 1,1 млрд руб.
По результатам проведенных 468 выездных налоговых проверок организаций и 61 проверки индивидуальных предпринимателей и физических лиц дополнительно начислено платежей в сумме 3,5 млрд руб., в том числе по организациям — 3,3 млрд руб., по индивидуальным предпринимателям и физическим лицам — 131,8 млн руб.
«С участием органов внутренних дел проведено 90 выездных налоговых проверок налогоплательщиков, что составляет 17% от общего количества проведенных проверок. По результатам выездных налоговых проверок налогоплательщиков дополнительно начислено платежей в сумме 1,6 млрд руб. Сумма дополнительно начисленных платежей на одну проведенную выездную налоговую проверку составила 17,8 млн руб.», — говорится в сообщении.
Основные суммы дополнительно начисленных платежей произведены по НДС (2,7 млрд руб.), НДФЛ (416,5 млн руб.) и налог на прибыль (826,5 млн руб.). В совокупности данные налоги составили 86,9% в общей сумме дополнительно начисленных платежей по результатам налоговых проверок.
Сумма взысканных дополнительно начисленных платежей по результатам налоговых проверок составила 3,9 млрд руб. и составил 85%, что выше показателя 2017 года на 24,9%.
По результатам проведенных 2,2 млн камеральных налоговых проверок деклараций налогоплательщиков дополнительно начислено платежей в сумме 1,1 млрд руб.
По результатам проведенных 468 выездных налоговых проверок организаций и 61 проверки индивидуальных предпринимателей и физических лиц дополнительно начислено платежей в сумме 3,5 млрд руб., в том числе по организациям — 3,3 млрд руб., по индивидуальным предпринимателям и физическим лицам — 131,8 млн руб.
«С участием органов внутренних дел проведено 90 выездных налоговых проверок налогоплательщиков, что составляет 17% от общего количества проведенных проверок. По результатам выездных налоговых проверок налогоплательщиков дополнительно начислено платежей в сумме 1,6 млрд руб. Сумма дополнительно начисленных платежей на одну проведенную выездную налоговую проверку составила 17,8 млн руб.», — говорится в сообщении.
Основные суммы дополнительно начисленных платежей произведены по НДС (2,7 млрд руб.), НДФЛ (416,5 млн руб.) и налог на прибыль (826,5 млн руб.). В совокупности данные налоги составили 86,9% в общей сумме дополнительно начисленных платежей по результатам налоговых проверок.
Сумма взысканных дополнительно начисленных платежей по результатам налоговых проверок составила 3,9 млрд руб. и составил 85%, что выше показателя 2017 года на 24,9%.
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