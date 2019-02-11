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Налоговые органы Свердловской области за 2018 год пополнили бюджет РФ на 7,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2019. За 2018 год по результатам контрольной работы налоговыми органами Свердловской области дополнительно начислено платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации на сумму 7,5 млрд руб. По результатам налоговых проверок дополнительно начислено платежей 4,5 млрд руб., сообщает пресс-служба ФНС России.



По результатам проведенных 2,2 млн камеральных налоговых проверок деклараций налогоплательщиков дополнительно начислено платежей в сумме 1,1 млрд руб.



По результатам проведенных 468 выездных налоговых проверок организаций и 61 проверки индивидуальных предпринимателей и физических лиц дополнительно начислено платежей в сумме 3,5 млрд руб., в том числе по организациям — 3,3 млрд руб., по индивидуальным предпринимателям и физическим лицам — 131,8 млн руб.



«С участием органов внутренних дел проведено 90 выездных налоговых проверок налогоплательщиков, что составляет 17% от общего количества проведенных проверок. По результатам выездных налоговых проверок налогоплательщиков дополнительно начислено платежей в сумме 1,6 млрд руб. Сумма дополнительно начисленных платежей на одну проведенную выездную налоговую проверку составила 17,8 млн руб.», — говорится в сообщении.



Основные суммы дополнительно начисленных платежей произведены по НДС (2,7 млрд руб.), НДФЛ (416,5 млн руб.) и налог на прибыль (826,5 млн руб.). В совокупности данные налоги составили 86,9% в общей сумме дополнительно начисленных платежей по результатам налоговых проверок.



Сумма взысканных дополнительно начисленных платежей по результатам налоговых проверок составила 3,9 млрд руб. и составил 85%, что выше показателя 2017 года на 24,9%.

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