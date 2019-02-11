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Представители ММК получили награды за помощь в ликвидации последствий обрушения дома в Магнитогорске

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2019. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и региональный уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова вручили медали «Спешите делать добро» двадцати южноуральцам, проявившим мужество, героизм и бескорыстную помощь людям. Среди награжденных и те, кто участвовал в ликвидации последствий обрушения дома в Магнитогорске, сообщает пресс-служба ПАО «ММК».



Торжественная церемония награждения состоялась в резиденции главы региона. Лейтмотивом всей встречи стала ликвидация последствий взрыва дома по адресу Карла Маркса, 164. Именно ее участникам были адресованы и первые слова губернатора.



«Трагедия в Магнитогорске навсегда останется в нашей памяти как день боли, горечи, утрат. Но, как всегда это бывает, это день гордости за людей, наших земляков. Тех, кто, рискуя жизнью, самоотверженно исполнял свой профессиональный долг, и тех, кто пришёл туда по зову сердца», — подчеркнул Б. Дубровский.



В этом году номинантами стали те, кто помогал на месте трагедии в Магнитогорске с самых первых часов: Алан Абдуллаев, Алексей Иванов, Рахим Гайыпов, Виктор Крылов, Ильяс Ильясов, Асия Качесова. Среди добровольцев было более 60 участников Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», которые помогали в школе № 14 и спасателям возле разрушенного дома.



Предприниматели, представители крупного, среднего и малого бизнеса одними из первых оказали всеобъемлющую помощь в дни магнитогорской трагедии: обеспечили людскими и материальными ресурсами, организовали питание, выделили денежные средства пострадавшим. Среди них ООО «УК «Фаэтон» в лице Максима Першина, представитель филиала «Магнитогорского молочного комбината» Игорь Столяров, директор «Кафе «Грильяж» Анна Нархова.



Руководство Магнитогорского металлургического комбината в лице председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова и генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева практически сразу включилось в сложную работу по устранению последствий ЧС. Комбинат сделал все, что в его силах, помогая техникой, людьми, финансовыми средствами на нужды пострадавших земляков. От ММК на церемонии награждения присутствовали директор благотворительного фонда «Металлург» Валентин Владимирцев и начальник управления информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК» Кирилл Голубков.



«Сегодняшняя награда, вручённая комбинату, — наша общая. Она касается всех людей, причастных и сопричастных к этому трагическому, но героическому событию. Люди комбината, люди группы компаний по зову сердца сами пришли к месту трагедии, туда пришла техника, пришла своевременно. Благодаря журналистам ТВ-ИН, вашим коллегам из других СМИ и днём, и утром, и ночью шёл информационный поток, благодаря вам область и страна узнавала, что происходит в Магнитогорске», — отметил К. Голубков.



Медали регионального уполномоченного по правам человека «Спешите делать добро» вручают на Южном Урале уже в шестой раз. За это время обладателями наград стал 61 человек. Сегодня медали получили еще 20 жителей региона, проявивших мужество и участие в сложных жизненных ситуациях.

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