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Губернатор Челябинской области направил 7,5 млн рублей на оснащение поисково-спасательной службы

УрБК, Челябинск, 14.12.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил 7,5 млн руб. на оснащение поисково-спасательной службы современным оборудованием. Спецтехника закуплена и уже завтра, 15 декабря, будет передана южноуральским спасателям.



Как сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала, на средства областного бюджета для поисково-спасательной службы приобретено два аварийно-спасательных автомобиля, пневматический аварийно-спасательный инструмент, 7 мобильных электростанций, 4 дыхательных аппарата с длительным защитным действием, 1 газоанализатор. Кроме того, закуплено 40 комплектов альпинистского оборудования, 12 защитных химических костюмов, комплекты средств индивидуальной защиты, 10 гидрокостюмов, 3 бензореза, современные спутниковые навигаторы, 6 саней для снегохода, предназначенные для эвакуации людей из горно-таежной местности и многое другое.



«Наша область имеет протяженные границы и развитую дорожную сеть. На территории региона различный рельеф: есть горная местность и равнины. И это вносит особенности в работу южноуральских спасателей. Для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации специалисты поисково-спасательной службы должны быть оснащены современной спецтехникой. Важно, чтобы южноуральцы осознавали, что в любой части наше области им будет оказана своевременная и квалифицированная помощь», — подчеркнул Борис Дубровский.



На средства областного бюджета для поисково-спасательной службы приобретено два аварийно-спасательных автомобиля, пневматический аварийно-спасательный инструмент, семь мобильных электростанций, четыре дыхательных аппарата с длительным защитным действием и один газоанализатор. Кроме того, закуплено 40 комплектов альпинистского оборудования, 12 защитных химических костюмов, комплекты средств индивидуальной защиты, 10 гидрокостюмов, три бензореза, современные спутниковые навигаторы, шесть саней для снегохода, предназначенные для эвакуации людей из горно-таежной местности.



Новое оборудование и техника уже закуплены, и 15 декабря 2018 года заместитель губернатора — министр общественной безопасности Олег Климов вручит ее южноуральским спасателям. В этот день на территории поисково-спасательной службы пройдут показательные выступления с использованием нового инвентаря и техники.

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