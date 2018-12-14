Новости дня

В Екатеринбурге изменят два маршрута движения троллейбусов из-за ремонта водовода

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2018. В Екатеринбурге с 10.00 15 декабря до 20.00 17 декабря будет ограничено движение по улице Малышева на участке между Гагарина и Генеральской (в сторону города) из-за ликвидации аварии на водоводе диаметром 500 мм. Холодное водоснабжение в жилых домах отключать не будут, сообщает пресс-служба администрации города.



Движение троллейбусов по улицам Академическая, Мира и Малышева на участке от конечной станции «Академическая» до гостиницы «Центральная» закрывается в одном направлении, в связи с сужением проезжей части.



Маршрут троллейбусов № 6 и № 7, будет следующим:



№6: Химмаш — Инженерная — Щербакова — Белинского — гостиница «Центральная» — Розы Люксембург — Чапаева — Белинского — Щербакова — Химмаш;



№7: Посадская — Посадская — Репина — Малышева — Мира — Академическая — Комсомольская — Сулимова — Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — Малышева — Репина — Посадская — Посадская.



Водителям необходимо обращать внимание на ограничительные знаки и аварийную технику на участке от дома № 109 до дома № 105 по улице Малышева.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: