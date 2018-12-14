Росатом модернизирует инфраструктуру ЖКХ Лесного

Фотография предоставлена управлением корпоративных коммуникаций АО «Объединенная теплоэнергетическая компания»

Сегодня, 14 декабря 2018 года, правительство Свердловской области, власти г. Лесного и ООО «РИР-Лесной» (входит в дивизион ГК «Росатом» — ООО «Русатом Инфраструктурные решения») заключили сроком на 15 лет концессионное соглашение в отношении централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории города. Планируется не только модернизация систем, но и их качественное преобразование за счет внедрения цифровых технологий и элементов «Умного водоканала». Это позволит повысить качество питьевой воды, уменьшит число аварий на сетях и увеличит эффективность управления ресурсами. Эксперты отмечают, что решение данных проблем станет серьезным шагом в направлении повышения качества жизни лесничан.Подписи под соглашением о концессии поставили заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт, глава городского округа «Город Лесной» Сергей Черепанов и генеральный директор ООО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.«Концессия — это оздоровительная программа и эффективный, взаимовыгодный финансовый механизм взаимодействия государства и частного бизнеса. Когда речь идет о таких социально значимых вопросах как обеспечение жизнедеятельности целых городов, выбор концессионера должен быть очень взвешенным. С Росатомом у региона уже сложилось успешное сотрудничество по приоритетной программе «Умный регион», и мы уверены, что такое же надежное партнерство найдет себя и в сфере жилищно-коммунального хозяйства, — сказал заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.В рамках подписанного в Екатеринбурге документа будет осуществлена модернизация основного и вспомогательного оборудования системы водоснабжения и водоотведения г. Лесного, построенной в 1960-80-х годах и имеющей высокий уровень износа. Срок реализации инвестпрограммы составит 5 лет, ее стоимость оценивается более чем в 720 млн руб. Эксперты полагают, что компетенции и финансовые возможности ГК «Росатом» позволят успешно реализовать проект, задействовав самые современные инженерные и цифровые решения.«Учитывая значительный износ и устаревание инженерных коммуникаций в системе ЖКХ, сегодня их модернизация является одной из самых актуальных проблем. Ее решение требует привлечения в эту сферу современных технологий и значительных финансовых ресурсов. Для большинства региональных и муниципальных бюджетов это невозможно без привлечения сторонних инвесторов с помощью механизмов концессии и государственно-частного партнерства. Между тем Росатом обладает соответствующими компетенциями и опытом, а также располагает необходимыми финансовыми возможностями. Кроме того, госкорпорация входит в состав Национального консорциума развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления», — отметил директор ООО «КГ «Аудит», представитель АО «Финам» в Екатеринбурге Михаил Слуцкер.В рамках соглашения концессионер «РИР-Лесной» проведет реконструкцию канализационно-очистных сооружений III очереди и насосно-фильтровальной станции, что позволит перейти на современные технологические процессы очистки, привести качество очищаемой воды в соответствие с нормативами и тем самым значительно улучшить экологию города и реки Туры. Кроме того, «РИР-Лесной» отремонтирует 20,5 км водопроводных сетей и сетей водоотведения, а также сооружения на них. Реконструкция сетей повысит качество воды в кранах домов, позволит избежать перерывов в подаче воды, снизит потери воды в централизованных системах водоснабжения.Концессионным соглашением предусмотрены отдельные работы и в поселке Чащавита. Предполагается, пробурив две новые скважины, наладить снабжение поселка чистой питьевой водой, отремонтировать водонапорную башню, установить автоматическую насосную станцию подъема воды для холодного водоснабжения и подачи воды на средства пожаротушения, обустроить нецентрализованную систему водоснабжения.«Для нашей компании выход на рынок государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ не только открывает новые возможности, но и ставит новые вызовы по повышению надежности, эффективности объектов ресурсоснабжения, которые мы берем под свою ответственность. Мы рады поучаствовать в развитии инфраструктуры «атомных» городов — это наши люди, это их семьи, и для нас главное, чтобы они жили и работали в комфортных условиях. Мы также рассматриваем перспективы по обслуживанию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в «неатомных» городах», — отметила генеральный директор ООО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.Как отмечают в организации, внедрение системы автоматизации и цифровизации производственных и сбытовых процессов «Умный водоканал» позволит эффективно управлять водоснабжением и водоотведением. Например, использование цифровой диспетчерской снизит потери воды в водопроводных сетях за счет выявления зон с максимальными потерями, оперативного поиска мест утечек и их устранения, своевременного мониторинга отклонений потерь в зонах водоснабжения. Автоматизация планирования, учета и выполнения заданий обходчиками позволит распределять заявки между исполнителями, получать сведения о фактическом потреблении абонентом услуг водоснабжения, отслеживать случаи «бездоговорного потребления», оптимизировать документооборот.Отметим, что ООО «РИР-Лесной» (ООО «Инфраструктурные решения — город Лесной») — дочерняя компания ООО «Русатом Инфраструктурные решения», входит в госкорпорацию «Росатом». Как отраслевой интегратор по направлениям «Умный город» и «Чистая вода», ООО «Русатом Инфраструктурные решения» координирует передовые технологии Росатома для цифровизации и эффективного управления городским хозяйством.