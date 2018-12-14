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В Полевском вынесен приговор бывшему начальнику полиции за подмену автомобиля «УАЗ»

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2018. Городской суд Полевского вынес приговор по делу бывшего начальника местного отдела МВД России Игоря Рзаева и его подельника Андрея Ионаса, которые признаны виновными в хищении служебного автомобиля и подделке идентификационного номера.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, дело было возбуждено по части 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и части 3 статьи 33, части 2 статьи 326 УК РФ «Организация подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства, совершенная группой лиц по предварительному сговору».



Подсудимые украли служебный «УАЗ» ГУ МВД России по Свердловской области, подменили на автомобиль той же модели, находящийся в более худшем техническом состоянии, и изменили идентификационный номер. Ущерб составил более 200 тыс. руб.



Суд назначил наказание Игорю Рзаеву в виде штрафа в размере 450 тыс. руб., а Андрею Ионасу — в размере 650 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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