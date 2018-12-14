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ЦБ возобновит покупки валюты на рынке с 15 января 2018 года
14 декабрь 2018 (16:59)
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2018. Банк России принял решение возобновить регулярные покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках исполнения механизма бюджетного правила с 15 января 2019 года, сообщает «Прайм» со ссылкой на Банк России.
«Банк России принял решение возобновить регулярные покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15 января 2019 года. Это решение принято с учетом стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке», — говорится в сообщении.
Вопрос об отложенной в 2018 году закупке валюты на внутреннем рынке будет решаться после возобновления регулярных покупок.
«Банк России принял решение возобновить регулярные покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15 января 2019 года. Это решение принято с учетом стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке», — говорится в сообщении.
Вопрос об отложенной в 2018 году закупке валюты на внутреннем рынке будет решаться после возобновления регулярных покупок.
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