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Полиция Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о мошенничестве с поставками продуктов на 11 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2018 Следственное подразделение УМВД по Екатеринбургу завершило расследование уголовного дела с поставками продуктов на 11 млн руб. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Обвинение предъявлено 33-летнему предпринимателю из Екатеринбурга, ранее судимому за имущественное преступление. С февраля 2017 по март 2018 года он от лица подконтрольной фирмы заключал договоры с межрегиональными оптовыми операторами из Воронежской, Брянской, Тамбовской, Белгородской и Саратовской областей, получал товар, а платить отказывался. По предварительным данным следствия, ущерб составил свыше 11 млн руб.



«Злоумышленник входил в доверие к фирмам-поставщикам, вступая с ними в длительную деловую переписку от имени вымышленных сотрудников своей организации. Обвиняемый для придания серьезности действиям перед тем, как заключить с компаниями договоры, делал предварительный заказ на отгрузку незначительного объема продукции, сумма которого, как правило, не превышала 150 тыс. руб. Согласно условиям заключенных дистрибьюторских соглашений между фирмами поставщиками и «покупателем», подозреваемый бизнесмен принимал и вносил в качестве предоплаты полную стоимость первой поставки. Впоследствии представители компаний поставщиков, будучи не осведомленными о намерениях обвиняемого и доверяя заказчику как надежному партнеру, осуществляли отгрузку крупных партий товаров с отсрочкой платежа», — отметил Валерий Горелых.



Сейчас потерпевшим удалось вернуть похищенное имущество на общую сумму более 7,5 млн руб.



Материалы уголовного дела переданы в Чкаловский районный суд. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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